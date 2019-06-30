قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجيش المصري العظيم حمى الشعب في ثورة 30 يونيو، وأنقذ الله مصر من براثن المتاجرين بالدين. وتابع الجندي كلامه عن جماعة الإخوان الإرهابية ، قائلًا :" صناعة صهيونية، وعيّشونا عام حزن، وخلونا نفكر في الهجرة سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، والأنبياء هاجروا، ولا داع للمزايدة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، :" اللهم أحشرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجنة، الراجل ده تعلمنا منه القيم والأخلاق ومراعاة العاجز والفقير والانحناء للمساكين"، بعد أن كاد المصريين يفقدوا الوطن والانتماء له أثناء حكم هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جماعة الإخوان استغلوا الدين وسيلة للسيطرة على مصر، واصفًا حكم الجماعة الإرهابية بأنه اجتياح تتاري عجيب.