تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

تشييع جثمان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر اليوم

قال الإعلامي سمير فقيه، أحد المقربين من الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن جنازة الفقيد ستشيع عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

أحمد إبراهيم ينفي عودته لزوجته الأولى ويهاجم صحفية نشرت خبرا كاذبا

نفى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الشائعات التي انتشرت حول عودته إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى وانفصاله عن الفنانة أنغام.

6 بنوك تحصل على إجازة غدا بمناسبة انتهاء السنة المالية

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل 6 بنوك تعمل في السوق المحلية عن العمل، غدا الإثنين، بمناسبة انتهاء السنة المالية لها في 30 يونيو.

"العربية للتصنيع" تطرح أول ريسيفر أرضي وفضائي بسعر تنافسي

طرحت الهيئة العربية للتصنيع، جهاز استقبال رقمي «ريسيفر» لاستقبال الإرسال الأرضي الرقمي، والإرسال الفضائي، بسعر تنافسي وذلك بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

"المالية" تثبِّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

ثبتت مصلحة الجمارك المصرية سعر الدولار الجمركي، عند 16 جنيها، دون تغيير، في شهر يوليو المقبل، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع مساء الأحد.

بالفيديو مدغشقر "الحصان الأسود" تتأهل لدور الـ16 بالفوز على نيجيريا

حقق منتخب مدغشقر مفأجاة كبيرة، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

شقيقة ريهام سعيد تروي تفاصيل جديدة عن مرض الإعلامية: "خايفين الميكروب يطلع للمخ"

استنكرت رانيا، شقيقة الإعلامية ريهام سعيد، نشر أخبار مغلوطة عن شقيقتها، على مدار الساعات الماضية، بشأن أزمتها الصحية.

كهربا يواصل استفزاز رئيس الزمالك بصورة جديدة

واصل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك استفزاز رئيس النادي بصورة جديدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد صلاح وأحمد علي يخضعان لكشف المنشطات

خضع محمد صلاح وأحمد علي لاعبي منتخب مصر، لتحليل المنشطات، عقب انتهاء مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى.. مصر في الصدارة بالعلامة الكاملة

انتهت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، الأحد، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخبات: مصر، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

واستطاع منتخب مصر الفوز بهدفين نظيفين على نظيره منتخب أوغندا في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة الدولي.

الكونغو تفوز على زيمبابوي وتحتل المركز الثالث

وبهذه النتيجة حقق الفراعنة العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى وتضمن له خوض ثمن النهائي على استاد القاهرة وأمام منتخب من الدرجة الثانية أو الثالثة.