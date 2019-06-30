انطلقت اليوم الأحد، قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المتكاملة "جسور الخير 4" بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متوجهةً إلى محافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة مستمرة حتى الخميس المقبل بمدينتي طور سيناء وأبورديس دعما للمبادرات الرئاسية لنشر الرعاية الصحية وتقديم الخدمات المتكاملة في مجال الطب البشري والبيطري خاصة في المناطق الحدودية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم عددا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة المسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، التخدير، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.