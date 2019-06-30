غدا.. انطلاق حملة دعم صحة المرأة والكشف عن أورام الثدي في جنوب سيناء

تنطلق غدا الاثنين حملة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي بالإضافة للكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة، أمراض القلب وهشاشة العظام" بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجرى الفحص الطبي الشامل للمرأة من سن 18 سنة بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة اعتبارا من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه سيجرى الفحص بمدينة رأس سدر بالوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي وحدة رأس مسلة وفي مدينة أبو زنيمة بالمركز الطبي ووحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، وفي مدينة الطور بمركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكى وفي شرم الشيخ بالمركز الطبي بالرويسات ووحدة العصلة بمدينة دهب ووحدة السباعية بسانت كاترين والمركز الطبي بنويبع.

وأكد أنه سيجرى توقيع الكشف والفحص الطبي من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية "طبيبات، ممرضات، رائدات ريفيات" وصرف العلاج بالمجان.