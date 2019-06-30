بالصور| وكيل "صحة جنوب سيناء" يتفقد مستشفى دهب

أجرى الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، زيارة مفاجئة لمستشفى دهب المركزي والوحدة الصحية بالعصلة ووحدات الإسعاف المختلفة بوادي القط وخريزة بمدينة دهب للاطمئنان على سير العمل وانتظامه تزامنا مع ذكرى 30 يونيو.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، وحدات الإسعاف المختلفة بوادي القط وخريزة لمتابعة مدى جاهزيتها وجاهزية الأطقم الطبية ورجال الإسعاف وتوافر الأدوية الطارئة وكافة الإمكانات لمواجهة كافة الحالات الطارئة، وزار أيضا كافة الأقسام الداخلية للوحدة الصحية بالعصلة والمستشفى المركزي والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بكافة الأقسام الداخلية بهما.

كما اطلع على دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكافة الأقسام والالتزام بالنوبتجيات، كما جرى الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية الطارئة وفصائل الدم.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تشكيل لجان تفتيشية للمرور المفاجئ على الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بمدن أبورديس ونويبع وطابا للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى جاهزيتها وتواجد الأطقم الطبية بمقار عملهم وتوافر الأدوية والمسلزمات والأدوية الطارئة وفصائل الدم.