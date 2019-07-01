نعت الفنانة الكبير رجاء الجداوي، صديقها الراحل عزت أبو عوف، قائلة: "أنا فقدت اليوم صديقا عزيزا وزميلا محترما، وإنسانا جميلا وراقيا"، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته، موضحة أن فقدانه ابتلاء شديد بالنسبة لها.

وقالت الجداوي، لـ"الوطن"، إن هناك العديد من المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل منذ أعوام عديدة كزميل، خاصة في تلك الفترة التي جمعتهما بقناة "أوربت" حيث كانا يعملان معا بالقناة لأكثر من 15 عاما، متذكرة أنه لم تكن هناك مشكلة واحدة أو اعتراض بينهما.

ووصفت الفنانة رجاء الجداوي، صديقها "أبو عوف" بأنه من النبلاء نظرا لخلقه وتربتيه، قائلة: "كان زي النسمة إنسان بمعنى الكلمة بنبل أخلاقه"، مضيفة أن المرض في الفترة الأخيرة اشتد عليه فرحمه الله في التوقيت المناسب.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.