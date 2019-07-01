إيران: نتراجع عن زيادة تخصيب اليورانيوم إذا التزمت أوروبا بتعهداتها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران ستتراجع عن قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم في حال نفذت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تعهداتها، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

شدّدت سبع دول أوروبية هي النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، أمس، على الأهمية القصوى التي تعلقها على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل.

وأعربت الدول الأوروبية، التي شاركت في الاجتماع المنعقد في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، في بيان، منذ يومين، أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق.

وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران.