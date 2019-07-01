رجَّح الإعلامي شريف مدكور، أن يكون إجرائه لـ"غُرَز"، فوق منطقة الحاجب، هو السبب وراء إصابته بقطع في شبكية العين.

وبثَّ "مدكور"، مقطع "فيديو لايف"، في أثناء إجرائه عملية، مع الطبيب إيهاب سعد، الذي شرح تفاصيلها، وطالب المتابعين إجراء كشف دوري على أعينهم، لتقليل نسب الجراحات، التي تنتج عن الإهمال.

وطمأن الطبيب، "مدكور"، ومتابعيه، قائلًا إن حالة عينيه جيدة: "شريف هيحافظ على نظره 6 على 6 طول حياته بإذن الله، طول ما هو واخد باله من نفسه"، مؤكدًا أن هذا العلاج لن يتأثر بجلسات الكيماوي التي يخضع لها، بسبب إصابته بمرض السرطان.