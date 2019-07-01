وزير بحريني: نظام قطر ينتهج سياسة عدائية رخيصة ولا يريد خيرا للمنطقة

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا مصورا يرصد مواصلة النظام القطري إثارة الفتن في المجتمع البحريني بهدف العبث بالأمن والاستقرار في البحرين وفي باقي الدول العربية، وذلك عبر استخدامه منصة "الجزيرة" في ترويج الشائعات.

وذكر علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام في البحرين، خلال التقرير، أن النظام القطري يقوم بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة لقادة ورموز دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه تُعد سياسة قطر التي تنتهج سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرا للمنطقة.

وأضاف "الرميحي"، أن لقادة ورموز دول الخليج مكانة كبيرة لدى أبناء هذه الدول، ما يجعلها تسمو فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه، حيث تم رصد شبكة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تديرها حكومة الدوحة، تقوم بنشر صور ومعلومات وبيانات لقادة ورموز دول مجلس التعاون.

وشدد وزير شؤون الإعلام في البحرين، على ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء ما تروج له هذه الحسابات التي وصفها بـ"المشبوهة" من "إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة، حيث أوضح أن هذه الشائعات تهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة و شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتن وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.