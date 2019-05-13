تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بعد ظهر الأمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة.

الرئاسة: زيارة ملك البحرين هدفها وقف التدخل في شؤون الدول العربية

صرح السفير بسام راضي بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.

مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، عن إدانتها بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كل حدوده البرية والبحرية.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، 12 مايو، الهجوم الإرهابي المُسلح الذي استهدف كنيسة في بلدة دابلو شمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

الجيش الليبي: مليشيات طرابلس تستخدم طائرات تركية مسيرة لقصف قواتنا

أعلن الجيش الوطني الليبي، رصد تحرك لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الجنوب الغربي الليبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مليشيات طرابلس بدأت تستخدم طائرات تركية بدون طيار في قصف قوات الجيش، وذلك بعد إسقاط العديد من المقاتلات التابعة لها.

رئيس الوزراء: زيادة المكون المحلي فى الصناعة مسألة حياة أو موت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلي في الصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة في مصر.

رئيس قطاع التعليم يعتمد ‏نتيجة امتحانات "أبنائنا في الخارج"

اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ‏ورئيس عام امتحانات أبناؤنا في الخارج صباح أمس الأحد الموافق 12/5/2019 ‏نتيجة امتحانات "أبنائنا في الخارج" للدور الأول من العام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمصلحة أبنائنا الطلاب.

تسمم 5 من أسرة واحدة لتناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بقرية أولاد الشيخ، مركز المنشأة، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل "مصطفى. ع. م" 35 عاما، عامل، و"أمال. ا. ع"، 20 عاما، ربة منزل، و"هدية. ا. ع"، 65 عاما، ربة منزل، و"فاطمة. م. ع"، 3 سنوات، و"عزه. م. ع"، 6 سنوات، جميعهم أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ، دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيىء مستمر، بسبب تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

"مفوضي الدولة" تؤيد قرار "الأعلى للإعلام" بوقف برنامج الزمالك اليوم

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الدعويين رقمي 38408 و38902 شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

سمية الخشاب تكشف كواليس طلاقها من أحمد سعد في "شيخ الحارة"

سجلت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، مع الفنانة سمية الخشاب، ومن المُقرر عرضها قريبًا عبر قناة "القاهرة والناس"، وتتحدث فيها الخشاب عن كواليس خلافها مع زوجها السابق أحمد سعد قبل الطلاق.

بـ22 هدفاً.. محمد صلاح يتقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع ماني وأوباميانج

تقاسم محمد صلاح لاعب ليفربول جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدف، ومحمد صلاح دخل الجولة الختامية للدوري الإنجلبزي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 22 هدف بفارق هدفين عن الثلاثي ساديو ماني وأوباميانج وسيرجيو أجويرو، إلا أن الثنائي الأفريقي نجحا في تسجيل هدفين مع الجولة الأخيرة.