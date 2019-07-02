قال نائب إيراني بارز إنَّ إسرائيل ستُدمَّر في نصف ساعة إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً على إيران، وفق وكالة مهر للأنباء، الإثنين.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونسبت الوكالة إلى مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله، الإثنين: "إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط". وفقا لوكالة أنباء رويترز.