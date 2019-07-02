5 أيام في المستشفى العسكري.. القصة الكاملة لوعكة الرئيس التونسي

"الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يتعرّض لوعكة صحية حادة".. من تلك الجملة بدأت قصة من المعلومات المتباينة، يوم الخميس الماضي، لم تنته إلا منذ ساعات قليلة، بمغادرة الرئيس التونسي، المستشفى العسكري، والتي تلقى العلاج بها لمدة خمسة أيام.

يوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تعرض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لوعكة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى العسكري، بالإضافة لما أعلنه مستشاره فراس قفراش، أن حالته حرجة للغاية، لتكثر الشائعات والتكهنات حول الحالة الصحية للرئيس التونسي، وما إذا كان على قيد الحياة.

حالة التخبط حول حالة الرئيس التونسي الصحية، مثلتها ما أفادته "الحدث" و"العربية" بوفاته، قبل أن تحذف الحسابات الرسمية للقناتين على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر تمامًا، لتنشر بعدها صحيفة الشروق التونسية عبر موقعها الإلكتروني، تصريحا للمستشار برئاسة الجمهورية فراس قفراش، نفى فيها ما تردد عن وفاة السبسي، مشددًا على أنّ الوضع الصحي لرئيس الجمهورية في حالة حرجة.

قفراش قال بعد ذلك في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، وهي وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنّ حالة رئيس الدولة "مستقرة"، وهو ما خرجت الرئاسة التونسية لتؤكده، حيث صرحت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، أنّ حالة الرئيس الباجي قائد السبسي مستقرة.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، دخل على خط الأزمة في محاولة لتهدئة الأمور، حيث أكد أنه زار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري حيث يتلقى العلاج، قائلًا خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "لكل التونسيين رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها عن طريق أكفأ الإطارات الطبية".

ظهر الجمعة، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أنَّ الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن، وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تعلم رئاسة الجمهورية أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن.. وقد أجرى صباح اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي".

ظهر الإثنين، قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم، إن السلطات في البلاد فتحت تحقيقا في شأن 100 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت لوفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وأشار موقع قناة "نسمة" التونسية إلى أن صحيفة "البيان" ذكرت أنه من المنتظر الكشف عن أصحاب هذه المواقع والتحري عنهم وعن مصادر تمويلهم وتوجهاتهم السياسية.

وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر أمس الإثنين، أنه ستتم مساءلة كل من يثبت تورطه في "ترويج معلومات دون إذن وأخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي، من شأنها الإخلال بالأمن العام".

ومنذ ساعات قليلة، أعلن نجل الرئيس التونسي مغادرته المستشفى، ليعقبه نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصور الأولى لمغادرته المستشفى العسكري رفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة وأمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي، بعد تحسن حالته الصحية.