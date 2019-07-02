مدير ترميم المتحف المصري الكبير: الهيئة الهندسية وفرت 700 مليون دولار

قال الدكتور عيسى بدران مدير الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف الجديد سيكون الحدث الأهم في مجال الآثار على مستوى العالم.

وأوضح بدران خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المتحف المصري الكبير، أكبر مشروع ثقافي حضاري علمي تقدمه مصر للعالم أجمع، لافتًا إلى أن إنشاءات المشروع انتهت بنسبة 100%.

وأضاف "بدران" أن المتحف المصري الموجود بالتحرير لن يموت، لافتًا إلى أنه سيوضع بعض القطع الأثرية فيه والتي ستعبر عن الفن المصري القديم.

وأثنى مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، على دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنجاز واستكمال المشروع، قائلا إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفرت على الدولة أكثر من 700 مليون دولار دون المساس بجودة المنشأ.