تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 2 يوليو، في مصر على النحو التالي:

الجامعة العربية تتابع تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية " إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية" اجتماعاً مشتركاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017 - 2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة، والبيئة العرب، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

استكمال محاكمة قيادات وعناصر الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية ارتكاب جرائم: التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

بدء تشغيل رحلات ألبانية لمدينتي شرم الشيخ والغردقة

تعلن الشركات السياحية في ألبانيا عن بدء تشغيلها رحلات "شارتر" أسبوعية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وتبدأ أولى رحلاتها غدا الأربعاء وتستمر طوال أشهر الموسم السياحي الصيفي وحتى شهر سبتمبر المقبل.

مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة " تنظم ندوة دولية

تنظم مؤسسة "كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة " ندوة دولية تحت عنوان "التعاون البيني الأفريقي.. أفريقيا سلة غذاء العالم"، وهي أول ندوة تقيمها منذ تدشينها في مارس الماضي .

مركز الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين بجامعة حلوان ينظم ندوة تثقيفية

ينظم مركز الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين بجامعة حلوان، ندوة تثقيفية بعنوان: "حياة أفضل بلا سمنة" في الحادية عشر صباحًا بالقاعة الموسيقية بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

"منتدى المستقبل " للفكر والإبداع يعقد ندوة لمناقشة رواية "أحلم وأنا بجوارك"

يعقد "منتدى المستقبل " للفكر والإبداع، في السابعة مساءً ندوة لمناقشة رواية "أحلم وأنا بجوارك" للروائية زينب عفيفي، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد.

المركز القومي للترجمة ‎يكرم اسم المترجم الكبير: بشير السباعي

‎يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، احتفالية في السابعة مساء بقاعة طه حسين بالمركز لتكريم اسم المترجم الكبير: بشير السباعي، بحضور كل من: الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والمستشار الثقافي الفرنسي محمد عبدالله، والدكتور محمد النعمان، والأستاذة سارة السباعي، والدكتور أنور مغيث، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي.

افتتاح المعرض الفني الجماعي المتخصص للمواهب الصغيرة بقاعة لمسات للفنون

تشهد قاعة "لمسات " للفنون بوسط القاهرة، افتتاح المعرض الفني الجماعي المتخصص للمواهب الصغيرة "براعم 2" في السادسة مساء.

دورات مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية

ينظم مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية، دورات للمهتمين بتدريس اللغة الإنجليزية، ومدرسي اللغة الإنجليزية "دورة TEFL".

ويتدرب المشاركون في الدورة على مهارات تدريس اللغة الإنجليزية في 120 ساعة لمدة 10 أسابيع فقط أيام: الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

أتيليه "جدة " ينظم معرض "جدة عروس الفن"

يُنظم أتيليه "جدة " معرض "جدة عروس الفن"، بمشاركة نخبة مختارة من الفنانين تضم أبرز التشكيليين العرب في مجالات الرسم والتصوير والنحت والجرافيك، على أن يستمر لمدة شهر.

المهرجان المسرحي الـ"42" للفنون المسرحية لشباب الجامعة في طنطا

تنطلق فعاليات المهرجان المسرحي الـ"42 " للفنون المسرحية لشباب الجامعة حتى 14 يوليو الجاري، على مسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، والذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

معهد جوته الألماني يستأنف سلسلة ندوات "مستقبل العمران المصري"

يستأنف معهد جوته الألماني، سلسلة ندوات "مستقبل العمران المصري"، بالندوة الخامسة والتي تحمل عنوان: "القديم مقابل الجديد - الدور المتغير لأوساط البلد في مصر"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مصر، وقطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا.

استمرار أنشطة قافلة ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة

تستمر في الثامنة صباحا، أنشطة القافلة التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة لليوم الثالث على التوالى تحت اسم ( جسور الخير4 ) بمحافظة جنوب سيناء حيث يتم تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية ( البشرية والبيطرية ) فى مختلف التخصصات فى مدن المحافظة .

فرع ثقافة الدقهلية ينظم ورش فنية للأطفال

ينظم فرع ثقافة الدقهلية فى الحادية عشر صباحا ورش فنية للأطفال فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، في عدد من المواقع من بينها قصر ثقافة الطفل بالمنصورة وقصر ثقافة نجيب سرور بقرية "إخطاب" مركز أجا، وبيت الثقافة بدكرنس.

المعرض الفرعي لمؤسسة "دار المعارف" يستقبل الجمهور في قصر ثقافة المنصورة

يستقبل المعرض الفرعى لمؤسسة "دار المعارف" الجمهور، للتعرف على أحدث الكتب والإصدارات في العاشرة صباحًا، وذلك لليوم الرابع على التوالي ببهو قصر ثقافة المنصورة بمناسبة تحديث مقر المؤسسة.