طقس الأربعاء شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى في القاهرة 37

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أنّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي.

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 23

مطروح 30 24

سوهاج 41 27

قنا 41 28

الأقصر 42 29

أسوان 41 30