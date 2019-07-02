قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن مبادرة "صنايعية مصر"، الذي أطلقتها وزارة الثقافة، تهدف لاستراتيجية تنفيذ محاور التنمية المستدامة، وتم إطلاقها منذ من 48 ساعة ولاقت إقبالا غير طبيعيا من المصريين، موضحًا أن إطلاق المبادرة جاءت بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، لما يُشكل هذا التاريخ من أهمية في وجدان وعقل الشعب المصري.

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن المبادرة بها أكثر من مجال من الحرف التراثية وتّشمل مجالات مثل النحاس والصدفة، وكذلك القرشة الخيامية، وصناعة الحلى التراثية، موضحًا أن المبادرة تشمل التدريب والتعليم من خلال متخصصين وأساتذة من جامعات مصرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الثقافة، إلى أن المبادرة تشمل الجميع من الشباب وذوي القدرات الخاصة، وكذلك الفتيات، وأي شخص يستطيع أن يملئ الاستمارة من خلال الموقع الرسمي، كما سيتم تسويق المنتجات في الأماكن الأثرية والتاريخية تسويقًا محليًا ودوليًا.

وتابع : "المبادرة دي ممكن تكون أحد مصادر الدخل القومي المصري"، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة مثل شهادة الجودة تؤكد أنه يمتاز بالمهارة في تلك الحرفة ، وستكون بدون أي مقابل مادي".

وذكر المتحدث باسم وزارة الثقافة، أنه سيتم إعادة فتح فرع الهيئة العامة للكتاب في قلب العاصمة اللبنانية بيروت بعد توقف دام لأكثر من 9 سنوات.