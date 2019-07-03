منسق التأمين الصحي: الإقبال مستمر من المواطنين للتسجيل في المشروع

قال الدكتور أحمد حماد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن وزيرة الصحة تجري زيارة تفقدية لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأعداد تشهد تزايدا مستمرا وإقبالا من المواطنين من أجل التسجيل في المشروع.

وأوضح حماد أنه يجب على رب الأسرة أن يتجه للوحدة أو للمركز الصحي الموجود بالحي ومعه كل الأوراق الثبوتية، لتسجيل نفسه ضمن المنتفعين من المشروع الجديد.

وأكد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن المراكز الطبية الخاصة يمكن لها العمل تحت منظومة التأمين الصحي الشامل شرط توافر الاشتراطات اللازمة.