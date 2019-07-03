مصريون يستقبلون "راموس" بهتافات "مو صلاح" في الغردقة

وصل اللاعب الدولي سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، إلى مطار الغردقة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة باللاعب.

وأحيطت زيارة اللاعب بتعتيم إعلامي خشية تعرض اللاعب لأي موقف محرج من محبي النجم العالمي المصري محمد صلاح، على خلفية ما قام به راموس من تعمد لإصابة "صلاح" في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حيث جرى تخصيص حراسات خاصة للاعب بجانب الكردون الأمني منذ وصوله صالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق.

واستقبل عدد من الركاب اللذين كانوا في مطار الغردقة الدولي وصول قائد فريق ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس الذي وصل الغردقة في رحلة أسرية برفقة زوجته وأولاده، بهتافات "مو صلاح".

ووصل سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته تستمر لمدة خمسة أيام، بهدف تنشيط السياحة تشمل رحلات سياحية وزيارة الي جزيرة الجفتون.

وفي تصريحات صحفية قال كامل أبوعلي، إنه "وجه دعوة إلى اللاعب وعارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف".