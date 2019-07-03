حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بمدينة العاشر من رمضان

شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة تفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، للتأكد من صفة شاغلي الوحدات، ورصد الوحدات التي جرى تحويل نشاطها إلى غير سكني،

وحررت محاضر للمخالفين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية، طبقا للقانون رقم ٩٣ بشأن إجراءات تغيير النشاط بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك لوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي من صندوق الإسكان الاجتماعي.

صرح بذلك المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، لافتا إلى أن الحملة جاءت تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة الأمن والأحياء وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة، وأزيلت العشش والتندات بعدد من مناطق الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود القضاء على العشوائيات بالمدينة.