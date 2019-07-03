ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعقد ملتقى السياحة الدينية، والاطلاع علي مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الجاري .

وبحث المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانعقاد الملتقى الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين. كما شدد المحافظ علي ضرورة إنهاء جميع المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة طبقا للجداول الزمنية المعدة مسبقا لذلك.

فوده يطالب بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية

وطالب جميع رؤساء المدن والمديريات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة بمعرفة مديرية الإسكان بالمحافظة علي هذه المشروعات . حضر الاجتماع اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديرات الخدمية.