فحص العاملين بإدارة رأس سدر الصحية ضد "المخدرات" في جنوب سيناء

قرر الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة تشكيل لجنة لفحص جميع العاملين بمؤسسات الجهاز الإداري بالدولة على مستوى محافظة جنوب سيناء للكشف عن تعاطي وإدمان المخدرات.

وقال، إن هذا القرار جاء تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجه وسعي الدولة للحفاظ على بيئة خالية من تعاطي المواد المخدرة مما ينعكس إيجابيا على تحسين معدلات الأداء العام بالجهاز اﻹداري على مستوى المحافظة.

وتوجهت اللجنة المشكلة بقرار وكيل الوزارة، اليوم، إلى مدينة رأس سدر لبدء عمل الحملة لفحص العاملين بالإدارة الصحية برأس سدر للكشف عن تعاطي وإدمان المخدرات.

وأسفر عمل اللجنة عن فحص 50 موظفا من العاملين التابعين لمديرية الصحة باﻹدارة الصحية برأس سدر، وجاءت نتيجة الفحص بسلبية تعاطي إدمان المواد المخدرة للعد الذي جرى فحصه.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة مستمرة لفحص جميع العاملين بصحة جنوب سيناء والمؤسسات التابعة للجهاز اﻹداري على مستوى المحافظة للتأكد من عدم تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأوضح أنه حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف على مستوى المحافظة للمواد المخدرة تتخذ الإجراءات القانونية حياله إعمالا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بعد العرض على محافظ جنوب سيناء.