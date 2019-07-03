ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بقيمة بلغت 44 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 2%.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي صادرات شهر مايو السلعية بلغت 2 مليار و287 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و243 مليون دولار في مايو 2018.

وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية للسلع الصناعية "تامة الصنع" خلال شهر مايو بلغت مليار و781 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية 506 مليون دولار خلال نفس الشهر.

وقال التقرير إن إجمالي صادرات مصر السلعية بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 10 مليارات و816 مليون دولار.

وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتحقيق معدلات نمو في الصادرات بنسبة 10% سنويا، وهو ما يأتي تزامنا مع تطبيق برنامجا جديدا لدعم الصادرات، تبلغ ميزانيته 6 مليارات جنيه.