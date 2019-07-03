مواطنو بورسعيد لوزيرة الصحة: "اشكري لنا الريس"

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ظهر اليوم، عدداً من المنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز طب أسرة الجوهرة، وتعرفت على آراء المواطنين في المنظومة الجديدة، حيث أشادوا بها وبسهولة إجراءات التسجيل وفتح الملفات، طالبين منها إيصال رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.

كما تفقدت الوزيرة وحدة طب أسرة عثمان بن عفان واطلعت على الملفات التي قام المواطنون بفتحها في الوحدة، موجهةً الشكر للفرق الطبية والقائمين على التسجيل وفتح ملفات الأسرة على الجهد الكبير الذي يبذلونه، كما تابعت دورة المريض داخل الوحدة، وطرق ونظم الإحالة إلى المستشفيات.

وفي ذات السياق، تفقدت الوزيرة وحدة عمر بن الخطاب حيث قامت بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت أيضاً وحدة صحة الكويت وشرحت لبعض المواطنين المقصود بالإحالة بين الوحدات الصحية والمستشفيات، كما اصطحبت مريضاً يعاني من مضاعفات في العين إلى مستشفى الرمد، لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصوله إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحه اللازمة له، حيث أشاد المريض بحجم التطوير والتغيير بعد أن كان متخوفاً من الفكرة السلبية عن المستشفى التي اكتسبها في السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغيير إلى الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصري.