هاجم الإعلامي أحمد موسى، جماعة الإخوان الإرهابية، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة يونيو، قائلًا إنها لم تستجب لنداءات الشعب المصري المطالبة برحيلهم، كما تطرق إلى بيان 3 يوليو الذي ألقاه الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن "السيسي" تحدى العالم أجمع، وعلى رأسه إدارة أوباما، وقطر، وأوروبا: "كان العالم كله ضدنا، وكان الأسهل".

وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "ربنا كرمنا إنهم مسمعوش، ربنا عماهم وقفل ودانهم".

وتابع أن الله استجاب لدعوات المصريين، حيث خرج الرئيس السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع ببيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.

وأردف: "لم تكن هناك أي دولة في العالم تعلم ما كان سيلقيه الرئيس السيسي في البيان، أو حتى موعد إلقائه، وكانت الجماعة الإرهابية تحشد أعضائها قبل موعد إلقاء البيان بيومين وأكثر، لقتل المصريين في الإطاحة بهم، ومهاجمة مؤسسات الدولة، وكانت هذه خطة واضحة، وخطة تأمين منشآت ومؤسسات الدولة كانت محكمة وناجحة بامتياز".