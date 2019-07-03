النائب العام: النواب العموم العرب سيكون لها دور قوي في مكافحة الإرهاب

قال المستشار نبيل صادق النائب العام، إن جمعية النواب العموم العرب، جمعية قانونية هدفها توحيد الجهود في مكافحة الجرائم، وتدعيم أعمال النيابات العامة في الدول العربية، وتيسير سبل الاتصال بينهم، وتيسير تبادل المعلومات ورفع كفاءة أعضاء النيابات، عن طريق الدورات التدريبية وتبادل المعلومات.

وأضاف خلال تصريحات عرضها برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الجمعية تعمل أيضًا على تيسير تنفيذ الانابات القضائية: "في المجمل هو عمل قضائي بحت ليس له أي أغراض أخرى".

وتوقع النائب العام، أن يكون للجمعية دور قوي في دعم مكافحة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وجرائم الفساد: "سيكون للجمعية أثرًا ملموسًا في هذه المجالات".

بدوره قال أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، إن مصر يُعول عليها بأن تكون حاضنة للجميع، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للتنسيق بين النواب العموم العرب، من أجل التعاون لمنع الجريمة ونقل الخبرات لدى كل النيابات العربية وتبادل الخبرات.

وقال الدكتور علي بو فضل البوعينين، النائب العام البحريني، إن التحديات تصاعدت في الآونة الأخيرة من خلال المواجهات التي تحصل يوميًا في جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنه يجب الارتقاء بمستوى أعضاء النيابة العامة من خلال تطويرهم والتنسيق بين النيابات العامة في الدول العربية وعقد مذكرات تفاهم وإنشاء الجمعية العامة للعموم العرب في سبيل مواجهة هذه الأمور.