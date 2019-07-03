استغاث جيد صبري، شقيق مريم ضحية عضة الكلب بأسيوط، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إصابة شقيقته بسعار نتيجة إهمال طبي، بقوله: " بنتك بتضيع يا ريس"، مطالبًا بمحاسبة كل مهمل ومقصر في عمله، كما وجه استغاثة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة محاسبة المقصرين.

وقال صبري، إن كّلبا غريبًا عن المنطقة دخل على شقيقتها أثناء جلوسها في المنزل وقام بعضها، حيث ذكر أن شقيقته تبلغ من العمر 25 عامًا، موضحًا أن شقيقته أخذت 4 جرعات ولم يظهر عليها أي شيء، وبعدها كانت تعاني من تنميل في يدها في مكان العضة، وأصيبت بعدها بالسعار.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أن شقيقته دخلت في غيبوبة كاملة منذ 16 يوما، وعلم أن السعار أصاب مخ شقيقته وأصابها بالشلل.

وتابع: "الأمصال التي أخذتها فاسدة نتيجة سوء التخزين، ولذلك أصيبت بالسعار، لو مكنتش فاسدة مكنش اتصابت بالسعار، واللي قالي الأمصال فاسدة الأطباء اللي هناك".