أخبار ماتفوتكش| الصحة تستعد لإجراء أول 3 عمليات كبرى بالتأمين الشامل

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإجراء أول 3 عمليات كبرى في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بعد انطلاقها تجريبيا في محافظة بورسعيد اليوم، وتضم قائمة تلك العمليات، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء عملية زراعة قرنية في مستشفى الرمد، وقسطرة قلبية بمستشفى النصر للأطفال، وعملية زراعة قوقعة لطفل في مستشفى النصر أيضا.

الحلم المؤجل منذ سنوات تحول إلى واقع حقيقي يلمسه المواطن المصري، حيث انطلقت أول أمس ضربة البداية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي بدأ في محطته الأولى في محافظة بورسعيد، وتتكلف المنظومة مليارًا ونصف المليار جنيه لميكنة أربع محافظات "بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر"، وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ويطبق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020.

بدأت وحدات المرور التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبات عند الفحص، حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونياً عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.

وقع انفجار بمنطقة المنيهلة بالعاصمة التونسية، وذلك حسبما نقلت "الحدث" عن رويترز، وقال شهود عيان لـ"رويترز"، إن رجلا فجَّر نفسه بعد أن حاصرته الشرطة.

فجَّر انتحاري نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية عن شهود عيان، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح صحفي، إنَّ الوحدات الأمنية تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاقة بمنطقة المنيهلة، بعد مطاردته من قبل الوحدات الأمنية، مؤكدًا عدم وقوع أي أضرار بشرية ولا مادية.

أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنّه لا صحة لما نُشر بإحدى الصحف اليوم، بشأن استعداد أو سحب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أراض من 17 شركة عقارية، وشددت شركة العاصمة الإدارية، في بيان أصدرته اليوم، أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم، وبينت أن الخبر المتداول عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف انشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.

قال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة انتهت من المرحلة الأولى من مشروع تطویر قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، في یونیو الماضي، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلاً من 5 میجابیت في الثانیة.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وزارت المحافظ، أمس، مستشفى دمياط التخصصي، والتقت بالطاقم الطبي والرائدات الريفيات، وناقشت إمكانية تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بسرطان الثدي للمستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة باستخدام جهاز الماموجرام بوحدة فحص الثدي.

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، على تقديم واجب العزاء، في وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي أُقيم مساء الثلاثاء، داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، إذ رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

أُسدل الستارعلى منافسات الدور الأول من النسخة 32 فى كأس أمم أفريقيا، التى تنظمها مصر فى الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، تحددت كل مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، ويعرضها "الوطن سبورت": مصر وجنوب أفريقيا، المغرب وبنين، الجزائر وغينيا، أوغندا والسنغال، نيجيريا والكاميرون، مدغشقر والكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار ومالي، غانا وتونس.