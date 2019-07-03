أخبار ماتفوتكش| الصحة تستعد لإجراء أول 3 عمليات كبرى بالتأمين الشامل

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عمال مصر يحصدون ثمار الإصلاح

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الحكم بالسجن على متقاعد قتل طفلا بالرصاص في إنجلترا

الحكم بالسجن على متقاعد قتل طفلا بالرصاص في إنجلترا

رئيس الرعاية العلاجية: التأمين الصحي الشامل يغير مفهوم الصحة في مصر

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