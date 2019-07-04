أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل لبيان بشأن قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت "العربية".

وأعلنت الأمم المتحدة أنّ قصف مركز مهاجرين في ليبيا جريمة حرب، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها مساء أمس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت مقتل 44 شخصا وإصابة 130 آخرين بقصف مركز المهاجرين في تاجوراء الليبية، وأدانت عدة جهات دولية القصف.

وحمّل الجيش الليبي حكومة الوفاق مسؤولية قصف مركز المهاجرين في تاجوراء، نافيًا الاتهامات التي وجهتها الحكومة الليبية له.

وقالت الأمم المتحدة إنَّ المركز كان يضم 600 شخص وقت تعرضه للقصف، فيما طالت مفوضية شؤون اللاجئين بالتحقيق في قصف مركز المهاجرين في تاجوراء.