على مدار 8 ساعات متواصلة.. لا تزال أجهزة الأمن بالجيزة، والإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لمرور الجيزة، أعمال شفط لرفع آثار انقلاب سيارة محملة بالزيت، اعلى الطريق الدائرى.

واستعانت القوات باوناش ولودرات للتنفيذ، وقامت القوات بعمل تسيير حركة المرور في إحدى الحارات، ببطء، مما تسبب فى توقف حركة المرور في الاتجاهين القادم من محور صفط اللبن متجها إلى حدائق الأهرام، والقادم من الجيزة تجاه جامعة القاهرة، وذلك بعد تسبب البقعة البترولية في توقف حركة المرور.

وبدأت القوات في رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور التي ظهرت ببطء شديد عقب وقع الحادث، وكشفت التحريات أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.