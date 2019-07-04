اختتمت اليوم أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 1542 حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم، كما جرى تحويل 36 حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة عمليات كبرى ومتنوعة كتغير المفاصل بمستشفى الجامعة.

ومن جهته قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة أنهت أعمالها بمستشفى طور سيناء العام بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 2012 حالة مرضية مختلفة وتحويل عدد 29 حالة لمستشفى الجامعة ﻹجراء عمليات كبرى، ليصبح إجمالي الحالات 3535 حالة مرضية مختلفة وتحويل 65 حالة مرضية لمستشفى الجامعة ﻹجراء جراحات كبرى.

وأوضح أنها جاءت في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ﻷهالي المحافظة.

وأشار إلى أن القافلة ضمت 11 تخصصا طبيا مختلفا، كما جرى توفير اﻷدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.