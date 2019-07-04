البنوك تسمح للحجاج بـ«ألف ريال».. والرحلات 26 يوليو

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم، إن البنوك ستمنح كل حاج الحق فى شراء ألف ريال سعودى قبل السفر، بموجب التأشيرة، مؤكداً أنها وفرت كامل قيمة تعاقدات شركات السياحة بالعملة السعودية، وليس لديها أى أزمة فى تدبير ما يحتاجه الحجاج.

وأضاف «الغمرى»، لـ«الوطن»، أن وفداً من الغرفة سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، اليوم، لمعاينة مساكن حجاج السياحة بمكة والمدينة، وإتمام التعاقد مع مؤسسة «الطوافة»، بشأن الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة فى «منى وعرفات».

"الغمرى": كل التأشيرات إلكترونية.. و"الأوقاف": 53 واعظاً بينهم 9 واعظات لمرافقة البعثة لأول مرة

وأشار إلى أنه سيتم إصدار تأشيرات حجاج السياحة، الذين انتهت الشركات المنظمة من تسجيل كامل بياناتهم، عبر المسار الإلكترونى السعودى، وبالتالى فإن «كل تأشيرات الحج ستكون إلكترونية»، مضيفاً أن أولى رحلات البرى ستنطلق يوم 23 من ذى القعدة، الموافق 26 يوليو، فيما تنطلق رحلات الطيران 28 من الشهر ذاته.

وفى السياق، أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء استعدادات مرافقى بعثة الحج من دعاة الوزارة، لإفتاء الناس فى الشعائر ووعظهم وتوجيههم، مؤكدة أنه سيتم إيفاد 9 واعظات، لأول مرة فى تاريخ بعثة الحج الرسمية.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه تم تدريب مرافقى بعثة الحج، مضيفاً أن إجمالى الوعاظ الذين سيرافقون البعثة 53 واعظاً، بينهم 9 سيدات، سيتوزع عملهم على 4 لجان ثابتة بمكة والمدينة، لعقد مجالس الفتوى والوعظ والتوجيه منذ بداية عمل البعثة وحتى نهايتها ولمدة شهر.

وأكد أن كل لجنة ستتكون من 3 أعضاء، لجان الرجال من 3 وعاظ، والسيدات من 3 واعظات، وسيتم تبديل الأعضاء بين اللجان، على فترات، ليعمل فى كل فترة 12 عضواً وعضوة بالـ4 لجان.