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انطلاق فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية في جنوب سيناء

انطلاق فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية في جنوب سيناء

فتح باب تقديم طلبات استخراج تصاريح صيد في دمياط

فتح باب تقديم طلبات استخراج تصاريح صيد في دمياط

هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي 11 يوليو

هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي 11 يوليو

4 رؤساء أمريكيون توافق ميلادهم ورحيلهم مع ذكرى عيد الاستقلال

4 رؤساء أمريكيون توافق ميلادهم ورحيلهم مع ذكرى عيد الاستقلال

محافظ الفيوم يستقبل وفد وحدة الجراحة بالزمالة المصرية

محافظ الفيوم يستقبل وفد وحدة الجراحة بالزمالة المصرية

بالصور والتفاصيل.. كيف حصلت دار مزادات كريستيز على الآثار الفرعونية؟

بالصور والتفاصيل.. كيف حصلت دار مزادات كريستيز على الآثار الفرعونية؟

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بالصور والتفاصيل.. كيف حصلت دار مزادات كريستيز على الآثار الفرعونية؟

بالصور والتفاصيل.. كيف حصلت دار مزادات كريستيز على الآثار الفرعونية؟

7 قرارات وافقت عليها الحكومة اليوم.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور

7 قرارات وافقت عليها الحكومة اليوم.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور

عايم ببحر العزلة شايف الوشوش ألوان.. محمد ينحت الشيزوفرنيا على تابوت

عايم ببحر العزلة شايف الوشوش ألوان.. محمد ينحت الشيزوفرنيا على تابوت

جاد الكريم.. وثق 5 حروب وحصد جوائز عالمية ولقب بـ"مصور القرن العشرين"

جاد الكريم.. وثق 5 حروب وحصد جوائز عالمية ولقب بـ"مصور القرن العشرين"

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