توفيق عكاشة يهاجم النظام القطري ويصف سياساته بـ"الندالة"

يلعب النظام القطري دورًا سلبيًا في المحيط العربي، وصفه الإعلامي توفيق عكاشة، بالـ "الخسة والندالة"، حيث ذكر أنه على مدار أسبوع كامل يُتابع بحالة من الألم تراجع الوضع العربي يوما تلو الآخر في وجود دولة مثل قطر التي تلعب أسوأ الأدوار التي يمكن أن يلعبها عربي ضد جنسه العربي.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أنه لم يكن يتخيل أن الدور القطري سيصل إلى هذه الخسة والندالة، بل وأصبحت قطر دولة عميلة تلعب دورًا في تدمير الجنس العربي، موضحًا أن قطر كُلفت منذ أكثر من 20 عام بإطلاق قناة فضائية تلعب دورًا في إحداث الفتن في الوطن العربي.

وتابع أن السلطات القطرية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1995.

وقال "عكاشة" إن لقطر تاريخ أسود في ملف التجنيس، فقد قامت خلال السنوات الماضية بمنح جنسيتها لعناصر إرهابية لجأت للدوحة، واستخدمتهم للتخطيط وتنفيذ عمليات في الدول العربية، ولعل الوجود القوي لقيادات التنظيم الإخواني، داخل الدوحة، وحصول بعضهم على الجنسية القطرية وعلى رأسهم المصري الأصل يوسف القرضاوي الذي تستخدمه الدوحة للهجوم على الدول العربية، كشف عن لعبة الدوحة وتنظيم "الحمدين" للإضرار بالمنطقة العربية.