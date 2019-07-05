أحبط رجال الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات في جمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978.

بدأ كشف واقعت التهريب، عقب تشكيل لجنة من "مأمور كشف، مأمور تعريفة" تحت إشراف مدير الإدارة، و"مكافحة التهريب، ومدير إدارة مكافحة التهريب، والأمن الجمركي"، لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 قادمة من الصين باسم شركة "ش. للاستيراد"، والصنف الوارد طبقا للمستندات، عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم وزن 25 كيلو جرام.

وبمعاينة الحاويات، تبين وجود 1568 كرتونة، بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، منها "كريم أساس ماركة كاتريس، فلورمار، سي فورا، بريتي وكريم خافي للعيوب ماركة ماي بلين، لاجيرل وأقلام كحل ماركة فلورمار، وإم إن، بورجوا وآي شادو ماركة نود وغيرها، وأقلام روج ماركة هو دا بيوتي، منها السائل والمط، ومسكرة ماركة ماي بلين، فلورمار وماسك للوجه، وأنواع أخرى من المستحضرات ماركات عالمية ومن جهات منشأ مختلفة" داخل داخل كراتين مخبأة خلف الشكاير.

وجرت عملية الكشف والمعاينة في حضور كل من، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، وحسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 30 مليونا و571 ألفا و216 جنيها.

واتُّخذت الإجراءات القانونية، حيث حرر محضر ضبط جمركي وجرى التحفظ على المضبوطات.