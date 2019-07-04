دعت وزارة الآثار إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة ينعقد أول الأسبوع، بحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والنيابة العامة، وهيئةً قضايا الدولة، والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة.

وذكر بيان رسمي، صادر عن الوزارة، مساء اليوم، أن الاجتماع يناقش موقف المزاد الذي انعقد أمس واليوم بصالة مزادات كريستيز بلندن، والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏آثار مصرية.

وأكدت الوزارة في البيان، أن وزارة الآثار وأجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين، مضيفة أن مصر ستستكمل سياساتها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة، وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من 15 دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان، إلى أن وزارتي الآثار والخارجية خاطبتا صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.