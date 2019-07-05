أبناء الجالية المصرية بلندن ينظمون وقفة احتجاجية ضد بيع توت عنخ آمون

تعبيرا عن غضبهم ورفضهم بيع الآثار المصرية في الخارج، نظم عددا من أبناء الجالية المصرية في لندن وقفة احتجاجية أمام دار مزادات كريستنز، للمطالبة بإيقاف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون.

جان عزيز، رئيس فرع منظمة حقوق الإنسان في إنجلترا وأوروبا، أحد أفراد الجالية المصرية في لندن، قال إن أفراد الجالية نظموا وقفة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم ورفضهم بيع الآثار المصرية، ومحاولة الضغط على المنظمات الدولية كي تتحرك لإيقاف هذا المزاد.

وأضاف "عزيز" لـ"الوطن"، أن الفكرة طرأت لأفراد الجالية بمجرد تحديد توقيت المزاد، لافتا أنهم تمنوا إيقاف هذا المزاد بمساعدة الحكومة الإنجليزية والمنظمات الدولية، "فغير صحيح أن تباع آثار مصر في الخارج دون موافقتها".

وأكد أن جهات رسمية مصرية تحركت لإيقاف هذا المزاد، وسجلت موقفا رسميا وقانونيا تجاه هذه القضية، "لكن أبناء الجالية عليهم دورا كبيرا في هذا الأمر، في محاولة منهم لزيادة حدة الضغط".

وبيع تمثال توت عنخ آمون بسعر 4 ملايين جنيه إسترليني، بعد فشل مصر في استعادة الرأس، إذ سبق وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام للتحرك قضائيا لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، إلا أن المزاد تم في موعده المحدد.

كانت أزمة قد بدأت قبل نحو شهرين، على خلفية تجاهل دار كريستيز المطالب المصرية ومطالب منظمة اليونسكو بعدم بيع التمثال الذي يزيد عمره عن 3 آلاف عام، بالإضافة إلى 32 قطعة أثرية أخري تعود إلى العصر الفرعوني.

وعلى الرغم من المطالب المصرية، ومطالب منظمة اليونسكو مع صالة كريستيز، وحتى اللجوء إلى المساعدات القضائية، لوقف بيع الآثار المصرية، إلا أن الدار لم تمتثل لها.