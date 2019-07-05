أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراران بزيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز وتحديد الأسعار الجديدة لها.
ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القراران 1552 و1553 لسنة 2019، وجاء تفاصيلهما كالتالي:
أسعار الوقود الجديدة
البوتاجاز المنزلي 65 جنيها وللأسطوانة التجاري 130 جنيها للأسطوانة
البنزين:
بنزين 95 - 9 جنيهات للتر
بنزين 92 - 8 جنيهات للتر
بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر
الكيروسين - 6.75 جنيه للتر السولار - 6.75 جنيه للتر
الغاز الطبيعي للمنازل
الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3
الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3
الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3