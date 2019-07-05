محافظ كفر الشيخ: اجتماعات لإقرار تعريفة الركوب الجديدة

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة في اجتماع دائم لإقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه كلف اللواء محمد البنداري السكرتير العام، بالاجتماع العاجل مع رؤساء مجالس المدن والقرى وإدارة المرور، لإصدار تعريفات الركوب الجديدة في جميع المواقف الداخلية والمحافظات خلال ساعات.

أضاف المحافظ، أن الأجهزة المعنية في المحافظة من الأمن والمحليات، انتشرت في المواقف لضمان التزام السائقين بتعريفات الركوب حتى صدور التعريفة الجديدة من ديوان عام المحافظة، تتفق مع نسبة الزيادة في الوقود.

وشهدت مواقف ركوب السيارات الأجرة في مدن وقرى المحافظة، حالة من الارتباك عقب تطبيق الأسعار الجديدة للسولار والبنزين اليوم، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى التواجد في الميادين العامة لمنع السائقين من رفع تعريفة الركوب قبل تحديدها من قبل المحافظة والمرور.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.