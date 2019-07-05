خلال 5 أعوام.. كيف تحركت أسعار البنزين في مصر؟

استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد منذ عدة أعوام، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

بعد تحريك أسعار البنزين.. 13 نصيحة لقائدي السيارات لتقليل الاستهلاك

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي: "البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة، التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة، بنزين 95 - 9 جنيهات للتر، بنزين 92- 8 جنيهات للتر، بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر، الكيروسين6.75 جنيه للتر، السولار 6.75 جنيه للتر".

عاجل .. أسعار البنزين والبوتاجاز الجديدة

بينما أصبحت أسعار "المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية، الغاز الطبيعي للمنازل الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3، الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3".

في 2014.. رفع أسعار الوقود لأول مرة بالبلاد

وبدأ زيادة أسعار الوقود في عام 2014، ضمن برنامج تصحيح منظومة الدعم، والذي جرى تدريجيا منذ ذلك الحين، ليتم تحريكها لـ5 مرات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كانت أولى مراحلها في يوليو من العام سالف الذكر، حيث قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب بدء رفع أسعار الوقود، لأول مرة منذ عام 2008، لتكون: رفع سعر لتر بنزين "80" إلى 1.60 جنيه للتر بدلا من 0.90 جنيه، كما ارتفع بنزين "92" إلى 2.60 جنيه للتر بدلا من 1.85 جنيه، كما تم زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه.

زيادة طفيفة لأسعار البنزين في 2016

المرحلة الثانية، كانت في نوفمبر 2016، حيث أقرت وزارة البترول زيادة جديدة، بأن ارتفاع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 1.60 جنيه، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين "95" عند 6.25 جنيه دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.

حكومة "إسماعيل" ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة

وفى يونيو 2017، قررت حكومة المهندس شرف إسماعيل، بتحريك أسعار الوقود للمرة الثالثة؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 ليبلغ سعره 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر، وارتفعت سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها.

في يونيو 2018.. تحريك أسعار الوقود مجددا

وبعد 12 شهرا، وتحديدا في 16 يونيو 2018، أعلنت وزارة البترول، رفع أسعار الوقود وتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، بواقع 5.50 جنيه للبنزين 80 و5:50 جنيه للسولار، و6.75 جنيه للبنزين 92، و7.75 جنيه للبنزين 95، فيما يصل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.