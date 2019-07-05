كيف تعفي الأسعار الجديدة للبنزين أصحاب المحطات من أزمة الفكة؟

تحريك أسعار الوقود الجديدة، التي أعلنتها وزارة البترول صباح اليوم، أنهت أزمة العديد من المواطنين الذين كانوا يعانون من عدم توافر المبالغ "الفكة" الأقل من جنيه للتر البنزين، وعلى سبيل المثال كان بنزين 92 يصل سعره لـ6.75 للتر، ولكنه أصبح يبلغ اللتر الواحد منه 8 جنيهات، على مدار العام الماضي.

ووفقا للأسعار الجديدة التي أعلنتها صباح اليوم، وزارة البترول والثروة المعدنية، في قرارها لتحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات، تعفي أصحاب المحطات والسيارات من الكسور والفكة عند تعبئة البنزين، مقارنة بالأسعار التي أعلنتها الحكومة في يونيو من عام 2018.

سعر بنزين 95 يبلغ 9 جنيهات للتر الواحد، بينما كان يبلغ 7.75 جنيه منذ يونيو 2018، ما يعني إعفاء أصحاب البنزينات من استرجاع الفكة المتبقية للمستهلك بمعدل 1.25 جنيه.

بنزين 92 أصبح سعره 8 جنيهات للتر الواحد، وكان سعره 6.75 للتر، ما يعني إعفاء أصحاب البنزينات من استرجاع الفكة المتبقية للمستهلك بمعدل 1.25 جنيه

الأمر نفسه يتحقق بالنسبة لمستخدمي بنزين 92 الذي أصبح سعره 8 جنيهات للتر الواحد، وكان سعره 6.75 للتر، ما يعني إعفاء أصحاب البنزينات من استرجاع الكسور والفكة المتبقية للمستهلك بمعدل 1.25 جنيه أيضا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت تحريك أسعار الوقود ، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.