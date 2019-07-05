نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية بالمحافظة، والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى.

وجاء تحريك أسعار المحروقات، استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد منذ عدة أعوام، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي: "البوتاجاز المنزلي 65 جنيها للأسطوانة، التجاري 130 جنيها للأسطوانة، بنزين 95 - 9 جنيهات للتر، بنزين 92- 8 جنيهات للتر، بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر، الكيروسين 6.75 جنيه للتر، السولار 6.75 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات 3,50 جنيه للمتر المكعب".

وأصبحت أسعار "المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية، الغاز الطبيعي للمنازل الشريحة الأولى (من صفر - 30 مترا مكعبا) 235 قرش/م3، الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترا مكعبا - 60 م3) 310 قرش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعبا) 360 قرش/م3".