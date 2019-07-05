أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة اليوم، إثر انقلاب سيارة عند الكيلو 22 على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، قيادة فادي عاطف لبيب، 34 سنة، ومقيم بالقاهرة وبصحبته زوجته وطفليهما، على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته "مارينا. س" 25 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وطفليهما ديفيد فادي 4 سنوات، بسحجات متفرقة بالجسم، وأنجلينا فادي، سنتان، باشتباة بكسر بالذراع اليمنى.

وجرى نقلهم إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم.