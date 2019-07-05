وقع رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

ووجه السبسي في أول كلمة له بعد خروجه من المستشفى، من خلال فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وقال السبسي خلال الفيديو، إنه قضى أسبوعا بالمستشفى العسكري بتونس، وتلقى العلاج من فريق كفئ، وكانت نتائجه إيجابية، الأمر الذي عجل من الخروج من المستشفى، ورجوعه للمنزل، وأنه كان سعيدا بتلقي التهاني، وخاصة من الملك سلمان، وأمير الكويت وقطر بالتمني له بالشفاء.

وأضاف السبسي: "اليوم مع أنا التزامات مرتبطة بالانتخابات المقبلة، وتفعيل الديموقراطية، ويجب على الناخبين أن يؤدوا واجبهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

ووجه السبسي الشكر لكل من أبدى تعاطفه معه أثناء مرضه، "نحمد الله على ما حبانا به وسنواصل العمل من أجل أن تتم العهدة وتنتهي أواخر ديسمبر 2019".