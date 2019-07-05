اعتمد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، الداخلية والخارجية وتعديل سعر أسطوانات الغاز المنزلى والتجارى، التى تراوحت الزيادة بها من 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها، وأنه فى حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات وتطبيق لائحة العقوبات التى ينص عليها القانون.

وأضاف أن زيادة الأسعار بناءً على تكليفات رئيس الوزراء وأنها الشريحة الأخيرة فى تحريك أسعار المنتجات البترولية، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، لافتاً انه يتم تدوير الدعم لضمان وصوله للمستحقين.

أوضح المحافظ أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى وتوفر جميع المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق على مستوى المحافظة وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مشدداً على تكثيف الحملات التموينية والمرورية على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

وكان محافظ كفر الشيخ شكل لجنة عليا لتحديد التعريفة الجديدة برئاسته وعضوية اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والمقدم صلاح الزكير رئيس مباحث المرور، واللواء عادل كامل مدير عام مشروع المواقف، ومدير عام الشئون القانونية، ورئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب، ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، فور إعلان أسعار الوقود الجديدة.

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