وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات على مدار الساعة، عقب إعلان وزارة البترول، اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية، اليوم، لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الوضع في كافة المحافظات.

وأشار شعراوي، إلى أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل بين غرف عمليات "الوزارة، المحافظات، والمركزية بمجلس الوزراء"، وذلك للتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين وسرعة حلها.

واطمأن الوزير من غرفة العمليات بالوزارة على توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة بالمحافظات سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود وكذا البوتاجاز في المستودعات.

وأجرى شعراوي مجموعة من الاتصالات مع المحافظين للاطمئنان على سير الأوضاع في المحافظات، مؤكدًا توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وطالب شعراوي كافة المحافظات بإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة على ألا تتخطى نسبة الزيادة في التعريفة من 10% إلى 15%، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة.

وشدد على ضرورة أن يتم التنسيق مع المحافظات المجاورة للتأكيد على أسعار تعريفة الركوب وعدم تفاوت الأسعار، مؤكدًا أهمية تأكد المحافظات من عدم وجود زيادة في أسعار الخبز بالمخابز نظرًا لعدم زيادة أسعار المازوت، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخبز مخالف.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بسعر أسطوانات البوتاجاز طبقا للسعر المعلن، مطالبًا المحافظين بتكثيف حملات مديري الأمن لتنظيم عملية المرور والتموين على المواقف والأسواق، مع ضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار.

كما أشار إلى أهمية سرعة انتهاء كافة المحافظات من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وطباعتها على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة.

وأكد شعراوي وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات ومركز الأزمات بمجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق قرارات الزيادة، مشددًا على ضرورة التفاعل والاستماع إلى شكاوي المواطنين، والعمل على سرعة حلها، ومواجهة أي مخالفات بكل حسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة مخالفة السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير وتجزئتها.

كما وجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم وجود أي شكاوى من المواطنين، وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات، وتوافر السلع التموينية في الأسواق.