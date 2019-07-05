قررت شركة النقل التشاركي "كريم" زيادة أسعار خدماتها، بعد تحريك أسعار الوقود التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وتستعرض "الوطن" الأسعار الجديدة لـ"كريم" بعد الزيادة على النحو التالي:

تعريفة GO

GO في القاهرة:

سعر بداية الرحلة 7.7 جنيه، و2.8 جنيه سعر الكيلو متر، و77 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

Go في الإسكندرية:

سعر بداية الرحلة 6.94 جنيه، و3.01 جنيه سعر الكيلو متر، و68 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

Go في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد:

سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه، و3.32 جنيه سعر الكيلو متر، و65 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.

Go في الغردقة:

سعر بداية الرحلة 7.14 جنيه، و2.65 جنيه سعر الكيلو متر، و65 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.

Go في المنصورة:

سعر بداية الرحلة 5.05 جنيه، و3.28 جنيه سعر الكيلو متر، و58 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

Go في بنها:

سعر بداية الرحلة 7.45 جنيه، و3.55 جنيه سعر الكيلو متر، و62 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.

Go في دمنهور:

سعر بداية الرحلة 6.12 جنيه، و2.04 جنيه سعر الكيلو متر، و44 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11 جنيها.

Go في دمياط:

سعر بداية الرحلة 7.15 جنيه، و2.7 جنيه سعر الكيلو متر، و62 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

Go في طنطا:

سعر بداية الرحلة 4.59 جنيه، و3.06 جنيه سعر الكيلو متر، و58 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.25 جنيه.

Go في الزقازيق:

سعر بداية الرحلة 3.82 جنيه، و3.55 جنيه سعر الكيلو متر، و64 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.5 جنيه.

تعريفة GO+

GO+ في القاهرة:

سعر بداية الرحلة 13 جنيه، و4 جنيهات سعر الكيلو متر، و1.17 جنيه سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 20 جنيها.

GO+ في الإسكندرية:

سعر بداية الرحلة 8.29 جنيه، و3.51 جنيه سعر الكيلو متر، و81 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12.5 جنيه.

تعريفة كريم تاكسي

التاكسي الأبيض في القاهرة:

سعر بداية الرحلة 6.06 جنيه، و2.53 جنيه سعر الكيلو متر، و5 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.

التاكسي في السويس والإسماعيلية:

سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه، و3.32 جنيه سعر الكيلو متر، و6 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.

التاكسي في بورسعيد:

سعر بداية الرحلة 3.06 جنيه، و3.01 جنيه سعر الكيلو متر، و6 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.25 جنيه.

تعريفة كريم سكوتر

كريم سكوتر في القاهرة:

سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه، و1.84 جنيه سعر الكيلو متر، و31 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.

كريم سكوتر في الإسكندرية:

سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه، و1.98 جنيه سعر الكيلو متر، و31 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.

كريم سكوتر في طنطا:

السعر الأساسي 3 جنيهات، و2.02 جنيه عند التحرك، و29 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.

تعريفة التوك التوك

التوك التوك في القاهرة:

سعر بداية الرحلة 3.5 جنيه، و2.75 جنيه سعر الكيلو متر، و22 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 3.5 جنيه.