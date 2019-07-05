قررت شركة النقل التشاركي "كريم" زيادة أسعار خدماتها، بعد تحريك أسعار الوقود التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.
وتستعرض "الوطن" الأسعار الجديدة لـ"كريم" بعد الزيادة على النحو التالي:
تعريفة GO
GO في القاهرة:
سعر بداية الرحلة 7.7 جنيه، و2.8 جنيه سعر الكيلو متر، و77 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.
Go في الإسكندرية:
سعر بداية الرحلة 6.94 جنيه، و3.01 جنيه سعر الكيلو متر، و68 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.
Go في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد:
سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه، و3.32 جنيه سعر الكيلو متر، و65 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.
Go في الغردقة:
سعر بداية الرحلة 7.14 جنيه، و2.65 جنيه سعر الكيلو متر، و65 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.
Go في المنصورة:
سعر بداية الرحلة 5.05 جنيه، و3.28 جنيه سعر الكيلو متر، و58 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.
Go في بنها:
سعر بداية الرحلة 7.45 جنيه، و3.55 جنيه سعر الكيلو متر، و62 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.
Go في دمنهور:
سعر بداية الرحلة 6.12 جنيه، و2.04 جنيه سعر الكيلو متر، و44 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11 جنيها.
Go في دمياط:
سعر بداية الرحلة 7.15 جنيه، و2.7 جنيه سعر الكيلو متر، و62 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 10 جنيهات.
Go في طنطا:
سعر بداية الرحلة 4.59 جنيه، و3.06 جنيه سعر الكيلو متر، و58 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.25 جنيه.
Go في الزقازيق:
سعر بداية الرحلة 3.82 جنيه، و3.55 جنيه سعر الكيلو متر، و64 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.5 جنيه.
تعريفة GO+
GO+ في القاهرة:
سعر بداية الرحلة 13 جنيه، و4 جنيهات سعر الكيلو متر، و1.17 جنيه سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 20 جنيها.
GO+ في الإسكندرية:
سعر بداية الرحلة 8.29 جنيه، و3.51 جنيه سعر الكيلو متر، و81 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12.5 جنيه.
تعريفة كريم تاكسي
التاكسي الأبيض في القاهرة:
سعر بداية الرحلة 6.06 جنيه، و2.53 جنيه سعر الكيلو متر، و5 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.
التاكسي في السويس والإسماعيلية:
سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه، و3.32 جنيه سعر الكيلو متر، و6 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 12 جنيها.
التاكسي في بورسعيد:
سعر بداية الرحلة 3.06 جنيه، و3.01 جنيه سعر الكيلو متر، و6 قروش سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 11.25 جنيه.
تعريفة كريم سكوتر
كريم سكوتر في القاهرة:
سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه، و1.84 جنيه سعر الكيلو متر، و31 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.
كريم سكوتر في الإسكندرية:
سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه، و1.98 جنيه سعر الكيلو متر، و31 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.
كريم سكوتر في طنطا:
السعر الأساسي 3 جنيهات، و2.02 جنيه عند التحرك، و29 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 6 جنيهات.
تعريفة التوك التوك
التوك التوك في القاهرة:
سعر بداية الرحلة 3.5 جنيه، و2.75 جنيه سعر الكيلو متر، و22 قرشًا سعر دقيقة الانتظار، والسعر الأدنى 3.5 جنيه.