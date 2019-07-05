تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها المتنوعة أسعار التعريفة الجديدة من موقف السلام الإقليمي، بعد اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات من القاهرة إلى جميع المحافظات، بازيادة قدرها نحو 15%.

وبدأ صباح اليوم تطبيق أسعار المنتجات البترولية بعد تحريكها، طبقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

وتستعرض "الوطن" سعر التعريفة الجديدة للأجرة من موقف السلام الإقليمي على النحو التالي:

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.