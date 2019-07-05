قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة، بالتنسيق مع «مجلس الوزراء» تتابع على مدار اللحظة، الموقف فى المحافظات، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أنه «يتم التواصل المستمر مع المحافظين لرصد أى تجاوزات فى الأسعار والتعامل معها على الفور لعدم الإضرار بالمواطنين، علاوة على ضبط الأسعار فى السلع».

وأشار مساعد الوزير إلى أنه خلال ساعات سيتم وضع تعريفة خطوط المواصلات الداخلية بمعرفة كل محافظة، بالتنسيق مع المرور، وإدارة السرفيس، علاوة على تحديد تعريفة خطوط الأقاليم، بالتنسيق بين المحافظات وبعضها، منعاً لأى تضارب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التعريفة ووضعها فى المواقف فور الانتهاء منها، وإلزام السائقين بها، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وبدأت محافظة القاهرة، العمل على وضع تعريفة لخطوط المواصلات الداخلية بالعاصمة، بالتنسيق بين المرور وإدارة السرفيس.

وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن «المحافظة لن تسمح بأى تلاعب بالأسعار، وأنه جارٍ تسيير حملات لضبط المواقف والأسواق وعدم المغالاة فى أسعار السلع»، مشيراً إلى أنه جارٍ تحديد سعر التعريفة لخطوط السرفيس الداخلية بهامش ربح معقول، دون أن يضار المواطن، كما أنه جارٍ تحديد أسعار تعريفة التاكسى الأبيض وتذكرة النقل العام.

وشكلت محافظة الجيزة، لمتابعة حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد الزيادة، مؤكدة توافر خدمات نقل المواطنين بجميع خطوط السير، إضافة إلى التنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة القديمة لكل الخطوط، لحين الانتهاء من تحديد التعريفة الجديدة خلال الساعات المُقبلة.

"القاهرة" بدأت وضع تعريفة لخطوط المواصلات.. و"الجيزة" تتابع حركة السيارات لمنع رفع الأجرة بشكل عشوائى.. وضبط 28500 لتر سولار فى الغربية

وشدّدت المحافظة على وجود جميع مسئولى الأحياء والمدن والمراكز ومفتشى ومباحث التموين وضباط المرور والمرافق، بمختلف مستودعات الوقود ومواقف السيارات.

وأعلنت المحافظة انتظام العمل بجميع محطات الوقود، حيث لا توجد أى مظاهر للتكدّس مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية، سواء السولار أو بنزين 80 أو 92.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم تكليف مدير مشروع المواقف بإعداد بنرات على المواقف مبين بها التعريفة الجديدة، حتى يكون المواطن على علم بها، إضافة إلى إعداد «استيكر» على السيارة موضح به أيضاً خط السير وسعر الأجرة، مع بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.

وسيعقد المحافظ اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف، لوضع تعريفة جديدة، مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل.

وشنّت الأجهزة التنفيذية حملات موسّعة على محطات الوقود ومواقف السيارات فى مختلف المحافظات، أمس، لمتابعة التزام أصحاب المحطات بالتسعيرة الجديدة والتصدى لمحاولات تهريب الوقود المدعم وبيعه فى السوق السوداء، فضلاً عن تشديد الرقابة على سيارات الأجرة لمنع السائقين من استغلال المواطنين، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الوقود وتحرير محاضر للمخالفين.

وفى كفر الشيخ، انتشرت الأجهزة التنفيذية فى الميادين العامة ومحيط المواقف لمنع السائقين من رفع تعريفة الركوب قبل تحديدها، وقال المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إن أجهزة المحافظة ستُقر تعريفة الركوب الجديدة، موجهاً بضرورة انتشار قوات الشرطة فى المواقف، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقرر إصدارها، فيما تحفظت «المتابعة التموينية» بمكتب المحافظ على 23 ألفاً و902 لتر سولار وبنزين بمحطات وقود بـ«بيلا والرياض»، قبل تهريبها، وقال رئيس المتابعة التموينية لـ«الوطن»، إنه تم ضبط كميات كبيرة من الوقود مُخزّنة فى خزانات المحطات، بهدف بيعها فى السوق السوداء، وجرى التحفّظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

وفى البحيرة، شدّد المحافظ اللواء هشام آمنة، على استمرار انعقاد غرف العمليات بالوحدات المحلية للمدن والمراكز والمديريات الخدمية، خاصة التموين، لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات، للتعامل مع المخالفات، وقال المحافظ إن مديرية التموين ضبطت محطة وقود بدمنهور، لامتناعها عن بيع السولار، ومحطة بحوش عيسى، لتجميعها 6000 لتر سولار و4000 لتر بنزين، ومحطة بأبوالمطامير، لتخزينها كمية 10 آلاف لتر بنزين.

ضبط 24 ألف لتر فى كفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء.. ومحافظة مطروح تقر التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب بزيادة 15٪

ووجّه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إلى وضع لافتات بالأسعار الجديدة فى المحطات، ووضع «استيكر» بالتعريفة الجديدة على كل سيارة أجرة، وأصدر توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين، ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن، تنفيذ التعريفة بكل دقة.

وشنّت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية حملات على محطات البنزين ومواقف السيارات، وأوضح محمد عبدالهادى، مدير المواقف بالمحافظة، أن الإدارة شدّدت رقابتها على المواقف لمنع استغلال السائقين للركاب، لافتاً إلى تجهيز أوتوبيسات داخل مجمع مواقف بنها لنقل الركاب حال امتناع السائقين عن العمل، مشيراً إلى أن المحافظة لم تتلقَ شكاوى حتى الآن.

وأقرت محافظة مطروح التسعيرة الجديدة بزيادة 15%، ووجّه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بمتابعة محطات الوقود والتأكد من توافر جميع المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة، ومواقف السيارات لإلزام جميع السائقين بالأسعار المقرّرة، ومنع أى ممارسات غير قانونية.

وفى الغربية، ضبطت مباحث التموين، 28 ألفاً و500 لتر سولار. وقال مصدر بـ«مباحث التموين» إن معلومات أفادت بسحب بعض أصحاب محطات الوقود كميات من داخل البيارات فى محطاتهم وتهريبها، وإن الإدارة نسقت مع مديرية التموين، كما ضبطت 20 ألفاً و500 لتر سولار مدعم داخل سيارة (فنطاس) فى قطعة أرض خلف محطة بنزين، حجبها صاحبها بقصد بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم داخل مخزن فى حى الغفران، بطنطا، وتم التحفّظ على المضبوطات، وحرّرت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية فى اجتماع، عُقد أمس، بحضور القيادات التنفيذية، وشدّد على تفعيل القرار ومتابعة تنفيذه وتنظيم حملات مكثفة على السيارات للالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على السائقين المخالفين، كما كلف مديرية التموين، بمتابعة محطات الوقود، للتأكد من توافره وبيعه بالأسعار المقررة.