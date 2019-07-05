الحكومة تستعد لإطلاق «حياة كريمة» فى 87 قرية

تستعد الحكومة لإطلاق برنامج «مبادرة حياة كريمة» لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لها، وعقدت وزيرتا «التخطيط» و«التضامن الاجتماعى»، اليوم، اجتماعاً لمناقشة آليات التنسيق لإتمام المبادرة.

وقالت وزيرة التضامن إنه «سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الحالى فى 87 قرية من إجمالى 277 من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على 11 محافظة، تتركز أغلبها فى الوجه القبلى».

وأضافت الوزيرة أنه «تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية، بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية».

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش جهود الجمعيات الأهلية، واستعرض أهم محاور عملها وقطاعات العمل التى تتميز بها، ومدى استعدادها للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى، للوقوف على الاحتياجات الأساسية لها، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى، مع تجهيز قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

"التضامن": مليار و140 مليون جنيه لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية

وقالت وزيرة التخطيط إنه «تمت زيادة برامج التنمية المحلية فى العام المالى الجديد لـ11 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪»، مشيرة إلى «زيادة الاستثمارات الحكومية لهذا العام بنسبة ٤٠٪، وزيادة برامج الصرف الصحى من ١٣.٨ مليار جنيه إلى ١٨ مليار جنيه». وأكدت «توجيه نحو ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر».

وأضافـت أنه «لأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القـرى الأكثر احتياجـاً هذا العام، بحيـث يتم ضخ استثمـارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً، ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه العام القادم».