قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، إن تحريك أسعار المحروقات أدى إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومن ثم زيادة الحد الأدنى من الأجور ودعم حركة الترقيات، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تحسينا لأحوال الموظفين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه جرى زيادة مخصصات أصحاب المعاشات للعام الثاني على التوالي حوالي 15%، بسبب تحريك أسعار المحروقات، متابعا: "الدعم بدل ما كان 75% منه بيروح للأغنياء وربعه بيروح لغير المقتدرين، لازم كله يروح لغير المقتدرين وعددهم 75% من شعب مصر".

وأشار إلى أن منظومة الدعم على مدار 50 عامًا، كانت تُفيد الأغنياء بشكل أكبر، ما أدى إلى زيادة فقر الفقراء، لافتًا إلى أنه كان يُوجه بشكل عشوائي.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين6.75 جنيه للتر

السولار6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3